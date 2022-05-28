Uyuşturucu iğne ile hayvan çalmaya çalışırken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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Uyuşturucu iğne ile hayvan çalmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

28.05.2022 10:30
Uyuşturucu iğne ile hayvan çalmaya çalışırken suçüstü yakalandılar

Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye görevi sırasında, uyuşturucu iğne kullanarak büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye görevi sırasında, uyuşturucu iğne kullanarak büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi Karapınar mevkiinde devriye görevi sürdüren Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri park halinde şüpheli bir araç fark etti. Araç etrafında ve içerisinde inceleme yapan ekipler aracın yanında bir adet hayvan uyuşturucu iğnesi buldu. Bunun üzerine çevrede araştırmalarını derinleştiren ekipler, yerde yatan ve uyuşturulmuş halde olan büyükbaş bir hayvan tespit etti. Hayvanın küpe numarasından sahibine ulaşan ekipler, ineği sahibine teslim ederken araç başında bulunan A.B. ve birlikte hareket ettiği tespit edilen N.M.ile R.Y.'yi gözaltına aldı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanarak Milas Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak ceazevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu iğne ile hayvan çalmaya çalışırken suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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