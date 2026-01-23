Uyuşturucu ile Mücadelede Yeni Hedefler - Son Dakika
Uyuşturucu ile Mücadelede Yeni Hedefler

23.01.2026 20:01
İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin çok boyutlu bir seferberlik olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, narkotik birimleriyle 2025 değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin çok boyutlu bir seferberlik olduğunu vurgulayarak, "Zincirin her halkasını tek tek kırıyoruz" dedi.

Yerlikaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve 81 ilin narkotik şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda 2025 yılı çalışmalarını değerlendirdiklerini ve 2026 hedeflerini paylaştıklarını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve 81 ilimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürleriyle 2025 yılını değerlendirdik. 2026 hedeflerimizi anlattık.

Uyuşturucu, başlı başına bir suç olmakla birlikte birçok suçun da kaynağıdır. Suç türlerini besleyen bir damar gibi akar; asayişi bozar, kamu düzenini aşındırır, toplumsal huzuru hedef alır. Etkisi organize suçtan sokak şiddetine kadar geniş bir yelpazede iz bırakır. Bir evin kapısını sessizce aralar; sonra o evin neşesini, umudunu, muhabbetini tüketir; aile içi yıkımı büyütür.

Bu yüzden uyuşturucuyla savaşımız; çok katmanlı, çok boyutlu, kararlı bir seferberliktir. Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz.Sadece uyuşturucuyu yakalamıyoruz; tedarik ağlarını çökertiyor, suç gelirlerine darbe vuruyoruz.

Bu mücadele, bir milletin istikbalini savunma meselesidir! Uyuşturucuyla mücadelemizi, ülkemizin ve milletimizin sağlığı ve güvenliği kadar insanlık adına da yürütüyoruz. Çünkü uyuşturucu; bir insanlık suçudur. Başta Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız olmak üzere, emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İhbarlarıyla, duyarlılığıyla, sahiplenmesiyle yanımızda duran aziz Milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika


