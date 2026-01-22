Uyuşturucu Kaçakçısı Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, "uyuşturcu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında adresi tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
