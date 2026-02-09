24 ilde gerçekleşen operasyonda 1 ton 124 kg uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
24 ilde gerçekleşen operasyonda 1 ton 124 kg uyuşturucu ele geçirildi

09.02.2026 08:29
24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 144 kişi yakalandı, 1 ton uyuşturucu ve 1.8 milyon hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde son 10 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 826 bin adet hap ele geçirilip, 144 kişinin yakalandığını duyurdu.

1 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Ali Yerlikaya'nın sanal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenledi. Son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 826 bin adet hap ele geçirildi.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Konuya ilişkin 144 kişinin yakalandığını da açıklayan Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tasin Dogan Tasin Dogan:
    Allah razı olsun basın önünde imha etsinler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:24
