Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

KİLİS - Kilis polisi düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapan 9 kişi tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak yapılan operasyonda, 116, 94 gram metamfetamin, 7,45 gram esrar, 1,23 gram sentetik kannabinoid, 2 adet extacy, 5 adet captagon, 3 ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı av tüfeği ile 251 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilerce sevk edilen şüphelilerden H.H, A.E, M.K, H.D, H.A, A.G, S.B, M.A ve M.A.S isimli 9 şüpheli şahıs tutuklandı., Ö.U.Ç. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.