Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.E.E'nin ikametine operasyon düzenledi.
Adreste ve şüphelinin üst aramasında 5 bin 473 uyuşturucu etkili hap, pompalı tüfek, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.E.E. işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonunda Bir Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?