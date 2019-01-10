Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Operasyonunda Uçaksavar Mermisi de Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonunda Uçaksavar Mermisi de Ele Geçirildi

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra uçaksavar mermisi de ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Operasyonunda Uçaksavar Mermisi de Ele Geçirildi, System.String[]
ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra uçaksavar mermisi de ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik olarak 15 ayrı adrese, Özel Harekat Şubesi ekiplerinin de katıldığı toplam 170 polisle birlikte eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 49 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında; 43,5 gram ecstasy hap, 41,35 gram toz esrar, 24,13 gram skunk maddesi, 16,71 gram kubar esrar, 14,11 gram toz ecstasy, 1,84 gram metamfetamin, 2 adet av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek ve bunlara ait 8 adet kartuş, 5 adet 7,62 mm çapında G-3 piyade tüfeği mermisi ve 1 adet 12,7 mm çapında uçaksavar mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sına 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıslardan 1'i tutuklanırken 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:23 Kaynak: DHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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