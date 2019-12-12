Uyuşturucu satıcısı kadın Didim polisinden kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu satıcısı kadın Didim polisinden kaçamadı - Son Dakika

Uyuşturucu satıcısı kadın Didim polisinden kaçamadı

7 saat önce

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu satışı yapan kadını suçüstü yakaladı.

Uyuşturucu satıcısı kadın Didim polisinden kaçamadı, System.String[]

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu satışı yapan kadını suçüstü yakaladı. Yakalanan şüpheli kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup amirliği ekiplerince yapılan operasyonda M.Y. ve Y.Y. isimli şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edilen G.Ç. adlı şüpheli kadın emniyet güçlerince yakalandı. G.Ç'nin üst aramasında sattığı uyuşturucu maddelerde ele geçirilirken, yapılan adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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