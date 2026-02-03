Uyuşturucu Sorunu TBMM'de Tartışıldı - Son Dakika
Uyuşturucu Sorunu TBMM'de Tartışıldı

03.02.2026 22:16
CHP'nin araştırma önergesi reddedildi, Enginyurt başta gençler olmak üzere soruna dikkat çekti.

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, uyuşturucu kullanımı ve etkin çözüm yollarına ilişkin CHP'nin Meclis araştırma önergesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Enginyurt, uyuşturucu kullanımının özellikle çocuklar ve gençler arasında hızla yayıldığını belirterek, sorunun Türkiye için bir "beka meselesi" haline geldiğini söyledi. Öneri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Uyuşturucuya ilişkin güncel verileri paylaşan Enginyurt, "2024 raporlarına göre 374 bin kişi gözaltına alınmış. 2025 raporları açıklanmadı, muhtemelen bir 374 bin de 2025'te gözaltına alınmıştır. Yani iki yıl içinde yaklaşık 750 bin kişi gözaltına alınmıştır" dedi. Gözaltına alınan her 12 çocuktan birinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ifade eden Enginyurt, 18-24 yaş aralığında uyuşturucu bağımlılığının yüzde 65'e ulaştığını söyledi.

Uyuşturucu kullanım yaşının 12'ye kadar düştüğünü vurgulayan Enginyurt, "Öyle bir ülke olmuşuz ki artık çocuklar okullarda rehber öğretmenleri değil, torbacıları beklemeye başlamış" dedi.

Uyuşturucu operasyonlarının yapıldığını ancak asıl sorumluların yakalanmadığını savunan Enginyurt, "Hala tek bir uyuşturucu baronu yakalanmadı. Yakaladıklarınız varsa da serbest bıraktınız, hepsi yurt dışına kaçtı" ifadelerini kullandı.

Sokak güvenliğine de dikkat çeken Enginyurt, "Can güvenliği kalmadı; sokaklarda kadınlarımızın, kızlarımızın, gençlerin can güvenliği kalmadı" dedi. Uyuşturucunun şiddet olaylarıyla bağlantısına işaret eden Enginyurt, "16 yaşındaki çocuk 'hap aldım' diyor, gidiyor, bir avukatı İstanbul'un göbeğinde otomatik silahlarla öldürüyor" sözleriyle durumu örneklendirdi.

CHP'li Enginyurt, konuşmasının sonunda Meclis'e çağrıda bulunarak, uyuşturucuyla mücadelenin siyasi bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Enginyurt, "Bu önergemiz siyasi bir önerge değildir, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğinin kurtuluş önergesidir" diyerek, tüm partileri uyuşturucuyla mücadelede ortak hareket etmeye davet etti.

Muhalefet partileri CHP'nin önerisine destek verirken, öneri AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Öte yandan Genel Kurul, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.

Kaynak: ANKA

Güncel

