Uyuşturucu soruşturmasında Mustafa Ceceli gözaltında

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
07.04.2026 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Mustafa Ceceli gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre; Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Mustafa Ceceli gözaltına alındığı aktarıldı. Ceceli ile birlikte oyuncu İbrahim Çelikkol, şarkıcı Bengü ile Melek Mosso ile beraber toplamda 9 kişi gözaltına alındı.

MUSTAFA CECELİ KİMDİR?

Mustafa Ceceli, 2 Kasım 1980’de Ankara’da doğan Türk şarkıcı, besteci ve aranjördür. Müzik kariyerine aranjörlük yaparak başlayan Ceceli, 2007 yılında çıkardığı Unutamam şarkısıyla büyük çıkış yakaladı. Limon Çiçekleri, Es ve Sultanım gibi birçok hit şarkıya imza atan sanatçı, güçlü yorumuyla Türk pop müziğinin önemli isimleri arasında yer alıyor. Ceceli, müzik çalışmalarının yanı sıra konserleri ve televizyon projeleriyle de adından söz ettirmektedir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 11:14:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.