Uyuşturucu ticareti şüphelisi serbest - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti şüphelisi serbest - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti şüphelisi serbest

6 saat önce

Samsun'da polisin çalışması sonucu uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti şüphelisi serbest, System.String[]

Samsun'da polisin çalışması sonucu uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 0,50 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan 2 şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle F.S.'yi Adalet Mahallesi'nde 0,55 gram bonzai ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 875 TL para ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan F.S. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Zafer Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:33 Kaynak: İHA
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