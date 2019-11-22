Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol

6 saat önce

Samsun'da 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol, System.String[]

Samsun'da 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinden 4 şahsa 3 paket halinde 1,07 gram bonzai sattığı tespit edilen K.A.'nın evinde yapılan aramada 0,03 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında K.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.B. gözaltına alındı. K.B.'nin evinde yapılan aramada 2,08 gram bonzai bulundu.


Polisteki sorguları tamamlanan K.A. ve K.B. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.A. ve K.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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