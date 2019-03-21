Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Ticaretine 10 Yıl 5 Ay Hapis

Uyuşturucu Ticaretine 10 Yıl 5 Ay Hapis

2 saat önce

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu Ticaretine 10 Yıl 5 Ay Hapis, System.String[]
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, uyuşturucu hapla yakalanan ve "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında dava açılan Erhan B.'nin (35) yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Erhan B.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Samsun, Uyuşturucu Ticareti, 3. Sayfa
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