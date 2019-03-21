Uyuşturucu Ticaretine 10 Yıl 5 Ay Hapis
2 saat önce
Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun
'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, uyuşturucu hapla yakalanan ve "uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında dava açılan Erhan B.'nin (35) yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Erhan B.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:21 Kaynak: İHA
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