Uyuşturucudan Kurtulan Genç Yeni Hayata Adım Attı
Kültür Sanat

Uyuşturucudan Kurtulan Genç Yeni Hayata Adım Attı

10.02.2026 11:52
Trabzon'da denetimli serbestlikle bağımlılığını aşan B.K, yeni bir hayat kurarak başarıya ulaştı.

Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yönlendirmesiyle uyuşturucu bağımlılığından kurtulan kişi, yeni bir hayata umutla bağlandı.

Trabzon'da yaşayan ve 22 yaşındayken arkadaş çevresinden etkilenerek merak ve özenti sonucu uyuşturucu madde kullanmaya başlayan B.K'nin, Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde gördüğü ilgi ve destek, bağımlılığı bırakmasında etkili oldu.

Denetimli serbestlik uygulamasının kendisi için bir dönüm noktası olduğuna işaret eden B.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl aktif uyuşturucu kullanımından sonra denetim süreci gördüğünü belirtti.

Denetim sürecinin kendi açısından dönüm noktası olduğunu vurgulayan B.K, "Çünkü aktif bağımlılığımın en yoğun dönemini yaşıyordum. Ölüm korkum dahi tetiklenmeye başlamıştı, beni kurtaracak bir ışık arıyordum. Denetim süreci görmem aslında tam bir dönüm noktam oldu. Burada aldığım seminerler, destekler, herkesin beni yargılamadan yanımda olmaya çalışması, yanımda olmayı istemeleri bana gerçekten çok büyük güç oldu." ifadelerini kullandı.

Denetimli serbestlik görüşmeleri ve seminerlerde uzmanların kendisini YEDAM'a yönlendirdiğini anlatan B.K, "'Ne kaybedebilirim, deneyebilirim.' dedim. Oradaki insanlar beni o kadar iyi karşıladı ki 'kullanıcıyım' dediğim zaman ya da 'Ben bırakmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.' dediğim zaman çevrem dahi herkes yargılarken bunu söylemeye bile korkarken o insanlar elimi tuttu. Kimse beni yargılamadı. Bir dönüm noktası oldu benim için bu süreç." diye konuştu.

Uyuşturucuyu bırakarak kendisine yeni bir hayat kurduğunu anlatan B.K, "Yeni hayat düzenimi kurdum, kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Çok güzel bir işte çalışıyorum, verimli çalışabiliyorum. Artık bu maddenin etkilerinden arınıyorum." dedi.

Ailelerin çocuklarına ne olursa olsun sahip çıkmalarını ve yalnız bırakmalarını isteyen B.K, şunları kaydetti:

"Çocuklarınız sizin en değerli, en kıymetli varlıklarınız. Onların elinden siz tutmazsanız dışarıdaki insanlara tutunmak istiyorlar. Çünkü insanız ve duygusal bir varlığız. Biz tutunacak bir dal arıyoruz. O güveni biz ailemizde bulamazsak biz yanlış yollara aslında o şekilde sapmaya başlıyoruz."

Özellikle gençlerin kendilerini suça ve uyuşturucu maddeye sürükleyecek arkadaşlarından ve çevrelerinden uzak durmalarını tavsiye eden B.K, "Bir duman hiçbir zaman yeterli gelmeyecek, bin tanesi de yeterli gelmeyecek. O yüzden o ilk dumanı almayın. O yüzden birkaç saniyelik zevk için belki birkaç saatlik zevk için hayatınızı mahvetmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

B.K, kurtulmak isteyen bağımlıların denetimli serbestliğe ve YEDAM'lara başvurmasını isteyerek, "Burada herkes bizim kurtulmamız için çabalıyor ve elimizden tutmak istiyor. Siz de bir el uzatın, bir deneyin ne kaybedebilirsiniz bir adım atın. Çünkü zaten denetim noktasına gelmiş insanlar olarak bizim daha fazla batacak yerimiz kalmıyor." dedi.

Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Semiz de Denetimli Serbestlik Gençlik Projesi (DENGE) kapsamında yükümlülerin Çocuk Hizmetleri Bürosu'nda eğitim almış uzman personellerle rehabilite çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Denetimi devam eden çocukların ihtiyacına yönelik Yeşilay ve İŞKUR gibi ilgili kurumlara yönlendirildiğini aktaran Semiz, "Bizdeki çalışmaları kapsamında Yeşilaya yönlendirilenler, oradaki çalışmalarda bağımlılıktan uzak tutma, kendi ayakları üzerinde durabilmeye ilişkin kapsamlı eğitimlere alınıyor. Orada çeşitli kurslar, el becerileri de yapılıyor. Dolayısıyla müdürlüğümüzün süreci bittikten sonra YEDAM'ın da buradaki çalışmaları takdire şayan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trabzon

