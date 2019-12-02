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Uzay günlükleri: Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu istasyonu ziyaret etti
6 saat önce
Euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, uzayda yaşadıklarını ve yaptığı deneyleri paylaşıyor. Parmitano’nun ekibine Uluslararası Uzay İstasyonu’na Birleşik Arap Emirlikleri’nden astronot Hazzaa Al-Mansoori katıldı.
Euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, uzayda yaşadıklarını ve yaptığı deneyleri paylaşıyor.
Parmitano'nun ekibine Uluslararası Uzay İstasyonu'na Birleşik Arap Emirlikleri'nden astronot Hazzaa Al-Mansoori katıldı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Andrew Morgan, "O, ülkesi için Yuri Gagarin veya Alan Shephard. O, kendi ülkesinden ilk. Bu çok önemli bir olay. Bundan dolayı onu istasyonumuzda ağırlamak bizim için onur." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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