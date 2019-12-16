Üzerlerlerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta 14 gram metamfetamin ele geçirildi.



Olay gece yarısı saat 00'da meydana geldi. Bursa'dan kiraladıkları otomobil ile İznik'e gelen 4 kişi, Adapazarı yolu üzerinde şüphe üzerine polis ekiplerince durduruldu.



Yapılan incelemede D.A. (19), E.A. (19), K.Y. (21) ve B.A'nın (40)n üzerinde 14 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Polis yaptığı detaylı incelemede, uyuşturucu kullanımında aparatlarda ele geçirdi. Olay yerinde gözaltına alınan 4 kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden B.A'nın uyuşturucu tiracetinden sabıkası olduğu öğrenildi. - BURSA