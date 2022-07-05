Uzmanından ailelere: Çocuklarınıza geleceklerini inşa etme olanağı sağlayın

20 Temmuz'da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklanıyor. Sürecin doğru yönetilmesi için ebeveynlere dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veren Dr. Süleyman Çakıroğlu, bu stresli süreçte çocukların en çok ailelerin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Çocuklarınıza, geleceklerini inşa etme olanağı sağlayın" dedi.

Sınav süreçlerinin psikolojik olarak doğru yönetilmesi için ebeveynlere dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Süleyman Çakıroğlu, "Her sınavın bir dönüm noktası olduğu unutulmamalıdır fakat sınavların bütün hayatın olmazsa olmazı olarak da görülmemesi gerekir. Aileler ilk olarak sınavların kendileri için ne anlama geldiğini anlamalı. Beklentiler, kaygılar, sonuçlar ve bunların anlamları aileler tarafından sorgulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"SINAVLARI, AMAÇ OLARAK DEĞİL ARAÇ OLARAK GÖRMELİ"

Ailelerin çocuklarıyla ilgili kaygılarını sınav döneminde çocuklarına yansıtarak bu sürecin daha zor yaşanmasına sebebiyet verebildiklerini anlatan Dr. Süleyman Çakıroğlu, "Ailelerin çocuklardan yüksek beklentilerinin olması, dersler ve sınav ile ilgili ayrıntılarla aşırı uğraş sergilemeleri ve sınavı bir araç değil amaç olarak görmeleri oldukça sakıncalı. Her çocuk farklı düzeyde bir potansiyele sahiptir. Aileler, potansiyeli aşan her beklentilerinin bir hüsran ile sonuçlanabileceğini akıllarından çıkarmasınlar. Bunun, çocuklarında bir başarısızlık hissi yaratacağını unutmasınlar. Müziğe yeteneği olan bir çocuğun resim yeteneği ile test edilmesi anlamsızdır. Bu yüzden çocuğun akademik gücünün farklı alanlarda değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIN HAYATLARINI YÖNETMEYİN ve BELİRLEMEYİN ONLARA YOL GÖSTEREN VE EŞLİK EDEN OLUN"

Dr. Çakıroğlu, ebeveynlerin özellikle sınavlardan sonra sınırlarının farkında olmalarını söyleyerek, "Ailelerin çocuklarını yönlendirmek ve onlar için fırsatlar yaratmak istemeleri çok değerli ancak çocukların hayatlarını tümüyle yönetmek ve belirlemek tehlikeli bir durum. Sınavlardan önce olması gerektiği gibi sınav sonrasında da çocuklarına güven vermeli ve onlara sorumluluk almaları için fırsat tanımalılar" tavsiyelerinden bulundu. Tercih yaparken çocukların arzularının, hedeflerinin, isteklerinin ve bu yaşamı nasıl yaşamak istediklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine değinen Dr. Çakıroğlu, çocukların hayatlarını makul sınırlar içinde yönetmesi ve yönlendirmesi için ailelerinin onlara olanak sağlanmasının altını çizdi.

"GELECEK BAŞARISI İÇİN, KENDİ KARARLARINI ALABİLMELİLER"

Dr. Çakıroğlu, "Kararlar, çocukların yerine ebeveynlerinin aldığı yönlendirmelerden oluşmamalı. Bu ileride farklı başarısızlıkların kapılarını açabilecek riskli bir tutumdur. Çocukların kendi hayatının sorumluluklarını her yaşa uygun miktarda alabilmesi, sınavların sonuçlarını göğüsleyebilmeleri için gerekli" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILAR, SEVİLMENİN VE GÖRÜLMENİN KOŞULU ASLA OLMAMALIDIR"

Dr. Çakıroğlu, son olarak ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklar, kendi varlığının onaylanmasının ve kendi benliğinin görülebilmesinin koşulunu sınavlar olarak görmemeli. Sınava ilişkin konuşmalarda özenli davranmalı, gerçekçi olmalı, kendisini akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmalıdır. Duygu ve düşünce paylaşımı, empati önemlidir. Ailelerimize, sınavı yüceltmemelerini, ölüm kalım sorunu haline getirmemelerini, yüreklendirici davranmalarını öneriyoruz. En önemlisi de çocuklarını koşulsuz sevmeli, başarıları, sevilmenin ve görülmenin koşulu haline asla getirmemeliler."