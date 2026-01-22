Uzmanından Geçmeyen Öksürük Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Uzmanından Geçmeyen Öksürük Uyarısı

Uzmanından Geçmeyen Öksürük Uyarısı
22.01.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Selin Kuzucu, çocuklarda 2-3 haftayı aşan öksürüklerin ciddi hastalık belirtileri olabileceğini vurguladı.

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Kuzucu, griple karıştırılabilen ve haftalarca süren 'geçmeyen öksürük' konusunda aileleri uyardı. Dr. Kuzucu, öksürüğün 2-3 haftayı aşması, nöbetler halinde gelmesi ve kusma ya da morarma gibi bulguların eşlik etmesi durumunda bu durumun zatürre ile ilişkili olabileceğine dikkat çekti.

Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Selin Kuzucu, çocuklarda öksürüğün çoğu zaman basit bir enfeksiyonla başladığını söyleyerek, "Başlayan bu öksürük genellikle birkaç hafta içinde geçmesi gerekir. Ancak öksürüğün 2-3 haftayı aşması, giderek şiddetlenmesi ya da nöbetler halinde gelmesi, altta yatan daha ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu nedenle 'geçmeyen öksürük' mutlaka ciddiye alınmalıdır. Geçmeyen öksürüğün en sık nedenleri arasında zatürre (pnömoni), astım ve bronşiolit yer alır. Bu hastalıkların her biri farklı bulgularla seyreder ve doğru tanı için dikkatli bir değerlendirme gerekir. Pnömoni, akciğer dokusunun enfeksiyonudur. Öksürüğe genellikle ateş, halsizlik, iştahsızlık ve solunum sıkıntısı eşlik eder. Öksürüğün balgamlı hale gelmesi, gece gündüz devam etmesi ve çocuğun genel durumunun bozulması zatürre açısından uyarıcıdır. Tedavisi geciken olgularda öksürük haftalarca sürebilir" diye konuştu.

'KURU ÖKSÜRÜK ASTIMI DÜŞÜNDÜRMELİDİR'

Astımın çocuklarda sık gözden kaçabildiğini belirten Dr. Kuzucu, "Astım, çocuklarda kronik ve tekrarlayan öksürüğün en sık nedenlerinden biridir. Özellikle gece artan egzersizle, soğuk havayla ya da alerjenlerle tetiklenen kuru öksürük, astımı düşündürmelidir. Bronşiolit ise daha çok iki yaş altındaki çocuklarda görülür ve genellikle viral enfeksiyonlara bağlıdır. Akut dönemde hırıltı ve solunum sıkıntısı ön plandayken bazı çocuklarda enfeksiyon sonrası öksürük uzayabilir. Özellikle ağır bronşiolit geçiren bebekler, ilerleyen dönemde uzun süren öksürük ve hırıltı açısından yakından izlenmelidir. Son dönemde Türkiye'de zatürre vakalarında artış olduğuna dair saha bildirimleri ve merkez verileri mevcuttur. Zatürre tedavisinde antibiyotikler kullanılır. Tedaviyle öksürük hemen kesilmeyebilir ancak hastalığın ağırlaşması ve komplikasyonlar önlenir. En etkili korunma yolu ise aşı takvimine uygun aşılanmaktır. Eğer çocukta 2-3 haftayı geçen öksürük, nöbetler halinde gelen şiddetli ataklar, nefes darlığı, morarma, kusma, beslenme güçlüğü ya da genel durumda belirgin bozulma varsa gecikmeden bir hekime başvurulmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA

Öksürük, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanından Geçmeyen Öksürük Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:41:26. #7.11#
SON DAKİKA: Uzmanından Geçmeyen Öksürük Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.