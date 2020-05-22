Uzmanından normalleşme sürecinde

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Yazıcı, normalleşme döneminde en ciddi sıkıntılardan birisinin de vazgeçmek ve pes etmek olduğunu belirterek, "Bu bir ara dönem. Mevcut koşullarda da yapacak iyi bir şeyi olan yapmaktan vazgeçmesin." dedi.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesine dönmenin hemen mümkün olmayacağını söyledi.

Bu durumda kontrollü sosyal yaşam olarak adlandırılan yeni normale alışılacağını belirten Yazıcı, kalabalık ve kapalı alanlardan mümkün olduğunca kaçınacak, sağlıklı mesafenin korunacağını ve uzunca bir süre maske takılacağını kaydetti.

"Yeni normal ciddi bir hazırlık ve adaptasyon gerektiriyor"

Doç. Dr. Yazıcı, yeni normale geçişin ciddi bir hazırlık ve adaptasyon gerektirdiğini söyledi.

Bu süreçte yeterince bilgili olmanın belirsizliğin oluşturacağı kaygıyla mücadeleyi destekleyeceğini ve akılcı davranmaya yardımcı olacağını belirten Yazıcı, bilgi kirliliğinden uzak kalınması gerektiğini kaydetti.

Kovid-19 pandemisi sürecinde uyku düzeninin korunması gerektiğini dile getiren Yazıcı, fiziksel egzersizin ihmal edilmemesi gerektiğini, hareket etmenin endorfin salgılatarak stresle başa çıkmaya yardımcı olduğunu, bir nevi antidepresan etki gösterdiğini anlattı.

Kitap okumaya, film izlemeye, hobilere bir nevi yaşamı sürdürmeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemde en ciddi sıkıntılardan birisi de vazgeçmek, pes etmek. Yaşamı sessize alıp kısa süre beklenebilir, karantinada bunu yaptık ama uzun vadede bu moda geçmemek lazım. Koronavirüsü zaman algımızı etkiledi. Sanki geçmeyecek gibi geliyor bazen. Halbuki geçecek, düzelecek ve bu bir ara dönem. Bakış açımızı biraz daha olumluya doğru değiştirirsek, içinde bulunduğumuz koşullarda da yapacak, üretecek, çözümleyecek bir şeyler var. Mevcut koşullarda da yapacak iyi bir şeyi olan yapmaktan vazgeçmesin."

Doç. Dr, Yazıcı, bu süreçte kaygı ve korkuları paylaşmanın insana iyi geleceğini dile getirerek, gerektiğinde profesyonel yardım almanın etkili ve yararlı olabileceğini anlattı.

"Yeni döneme adım adım adapte olacağız"

Vatandaşların yeni normal hayata adım adım adapte olacağını dile getiren Yazıcı, insanların Kovid-19'tan korunması için uygun çalışma ve yaşama koşullarının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Yazıcı, "Ruh ve beden sağlığımızı korumak için ise sosyal ilişkilerimizi, üretkenliğimizi, günlük rutinlerimizi, biyoritmimizi, fiziksel hareketliliğimizi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarımızı korumak yani her koşulda gücümüz yettiğince sağlıklı yaşam koşullarına riayet etmek gerekiyor. Tüm bunlara rağmen olmayabilir veya tüm bunları yapacak gücümüz de olmayabilir. O zaman da yardım alacağız." diye konuştu.