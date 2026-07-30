Uzmanlardan şaşırtan açıklama! Kaldırımlardaki ölü arıların nedeni ortaya çıktı

Yaz aylarında kaldırımlarda ve parklarda görülen ölü bombus arıları birçok kişiyi endişelendirirken, uzmanlar bu durumun nedenlerini açıkladı. Araştırmaya göre arı ölümlerinin bir kısmı doğal yaşam döngüsünden kaynaklanırken, aşırı sıcaklar, tarım ilaçları ve yaşam alanlarının daralması ölümleri artıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.

YAZ AYLARINDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Nottingham Trent Üniversitesi Zooloji Bölümü'nden uzmanların değerlendirmesine göre yaz aylarında kaldırımlarda görülen bombus arılarının önemli bir bölümü, kolonilerde görev yapan işçi arıların doğal yaşam sürelerinin sona ermesi nedeniyle ölüyor. İşçi bombus arıları genellikle yalnızca 4 ila 6 hafta yaşayabiliyor. Genç arılar ise hastalık riskini azaltmak için ölen arıları yuvadan uzaklaştırıyor. Bu nedenle kaldırımlarda ve açık alanlarda çok sayıda ölü arıya rastlanabiliyor.

AŞIRI SICAKLAR ÖLÜMLERİ ARTIRIYOR

Araştırmada, son yıllarda etkisini artıran sıcak hava dalgalarının da bombus arıları üzerinde ciddi baskı oluşturduğu belirtildi. Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların arıların enerji kaybını hızlandırdığını ve yiyecek bulmalarını zorlaştırdığını ifade etti. Özellikle uzun süreli sıcak hava dalgalarının arı ölümlerini artırdığına dikkat çekildi.

TARIM İLAÇLARI VE YAŞAM ALANI KAYBI ETKİLİ

Uzmanlara göre arı ölümlerinin tek nedeni sıcak hava değil. Tarım ilaçlarının doğrudan zehirleyici etkisi, çiçeklerin azalması ve doğal yaşam alanlarının giderek daralması da bombus arılarının hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Besin kaynaklarının azalması nedeniyle arılar daha uzun mesafeler uçmak zorunda kalıyor ve bu da yaşam sürelerini olumsuz etkiliyor.

EKOSİSTEM İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYORLAR

Bombus arıları, yabani bitkiler ile tarım ürünlerinin tozlaşmasında kritik rol oynayan canlılar arasında bulunuyor. Bilim insanları, yerel bitki türlerinin artırılması ve pestisit kullanımının azaltılmasının arı popülasyonlarının korunmasına önemli katkı sağlayacağını vurguluyor