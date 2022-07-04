Business Angola , Angola üzümlerine gönül vermiş 2 girişim şirketini ziyaret etti. Vale do Bero, Angola'nın Namibe bölgesinin tek kırmızı şarap üreticisi. Caxaramba ise Benguela bölgesinde yer alan bir rom damıtıcı ve üreticisi.

Kaynak: DailyMotion.com

Angola, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Üzüme gönül veren Angolalı şarap ve rom üreticileri dünyaya açılmak istiyor - Son Dakika

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