Huawei Mate 50 serisi, işlemcisiyle şaşırtıyor!

ABD tarafından maruz kaldığı ambargodan sonra oldukça zor bir dönem geçiren Huawei, kötü günleri atlatabilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Öncesinde akıllı telefon dünyasının en başarılı oyuncuları arasında gösterilen şirket, Mate 50 serisiyle gelmeye hazırlanıyor.

Huawei Mate 50 serisi, Snapdragon 888 ile gelebilir

Önemli kaynakların açıklamalarına bakılırsa Huawei, önümüzdeki ay Mate 50 serisini tanıtacak. Seri için son viraja girilirken gelen bilgiler ışığında akıllı telefon serisinin özellikleri belli olmaya başladı. Son bilgiler, seriyi bekleyenleri biraz üzecek gibi görünüyor.

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Sızıntılarıyla ünlü TechyPreacher, Webio adlı platformdan modele ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Kaynağa göre seri, LTE ile sınırlı olan Snapdragon 888 yonga setiyle birlikte gelecek. Daha önce yeni Huawei serisinin henüz duyurulmamış bir Kirin 9000S ile geleceği belirtiliyordu.

Öte yandan Huawei serisinin diğer özellikleri de belli olmaya başladı. İşlemcisi birinci sınıf olmasa da seri, şirketin en iyi modellerinden birisi olacak. Modelin ön kısmında Full HD+ çözünürlüklü ve diyagonal olarak 6,38 inçten fazla olmayan bir OLED ekranı bulunacak. Bu ekran 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

Yeni Huawei modelinin arka kısmında ise üçlü bir kamera tasarımı mevcut durumda. Öyle ki akıllı telefonun arkasında 50 megapiksellik üçlü kamera bulunacak. Model için 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri sunulacak. Ek olarak 8 GB RAM kapasitesi bizleri karşılıyor. İddialara göre Huawei Mate 50 serisi HarmonyOS 3.0 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

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