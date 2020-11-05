Uzun elbiselere şans Verin - Son Dakika

Uzun elbiselere şans Verin

05.11.2020 13:36
Uzun elbiselere şans Verin, System.String[]

Uzun elbiseler hem yaz ayları için hem de kış ayları için tesettür giyimi tercih etmiş kadınların dolaplarının demirbaşlarıdır. Bu elbiseler her mevsim kolay kombinlenir ve oldukça harika kombinler ile size yardımcı olur.

Uzun elbiseler tesettür giyim adına oldukça kullanışlı parçalar olarak karşımıza çıkıyor. Tek parça olmalarından dolayı oldukça rağbet gören ve sevilen bu elbiseler muhafazakar giyimi tercih eden kadınlar için basit ve etkili bir kombin seçeneği.

Uzun Elbiselere Şans Verin

ÇEŞİT ÇEŞİT RENKLER

Uzun elbiseler genelde pek çok renk ve kumaş seçeneğiyle üretilirler. Hal böyle olunca temel elbise seçim şekli renklere ve mevsime kalıyor. Kendi ten renginize ve saç renginize uyacak birkaç adet renkli elbise ile geçiş mevsimlerini kurtarmak çok kolay.

ELBİSELERİN KUMAŞI ÖNEMLİ

Kumaş moda sektörünün temelini oluşturan bir ana parçadır. Elbiselerde de temel detay kumaşlar olarak geçer. Örneğin pamuklu bir elbiseyi kışın tercih etmek çok daha mantıklı olacaktır. Ya da yaz aylarında keten elbiseler sizi çok daha serin tutacaktır. Temel olarak her türlü elbisede kumaş detayına ve havanın durumuna bakıp bu şekilde bir değerlendirme yapmak her zaman en doğrusu.

Uzun Elbiselere Şans Verin

DESENLERE ÖZGÜRLÜK

Uzun elbiseler tek parça ve oldukça büyük kıyafetler olduğu için genelde desen kullanımı bu parçalarda oldukça yaygın. İri desenler ya da sade şekiller. Çiçekler ya da motifler uzun elbiselerde hepsini bulmak mümkün.

Uzun elbiselere şans Verin

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Son Dakika Moda Uzun elbiselere şans Verin - Son Dakika


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