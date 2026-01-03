Uzundere Mahallesi Eski Muhtarı Bahri Okumuş Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Uzundere Mahallesi'nin uzun yıllar muhtarlığını yapan Bahri Okumuş hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavisi devam eden Bahri Okumuş, Uzudere Kötü'nde 30 yıl muhtarlık yaptı. Gerek muhtarlığı gerkese daha sonraki yaşamında çevresinde sevilen ve saygı duyulan kimliği ile tanınan Bahri Okumuş bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Okumuş dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Bahri Okumuş'un cenazesinin öğlen namazına mütekip Uzundure Hüseyinciler Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN