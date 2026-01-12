Uzungöl'e Ziyaretçi Akını

TRABZON'da ünlü turizm merkezi Uzungöl'de 2025 yılında ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 71 arttı. Özellikle körfez ülkelerinden gelenlerin ilgi odağı olan Uzungöl, 2025'te 4 milyon 338 bin 827 ziyaretçiyi ağırladı.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte bulunan Uzungöl'ü 2024 yılında 2 milyon 541 bin 182 turist ziyaret ederken, 2025 yılında bu sayı 1 milyon 797 bin 645 kişi artarak 4 milyon 338 bin 827'ye ulaştı. Kent turizmi verilerine göre, Uzungöl'de 2025 yılında ziyaretçi sayısı, 2024 yılına oranla yüzde 71 arttı. 2025 yılındaki ziyaretçi sayısı, 2024 yılının hemen her ayında yükseliş gösterdi. Ocak ayında ziyaretçi sayısı 66 bin 600'den 74 bin 403'e, şubat ayında 66 bin 384'ten 71 bin 76'ya, mart ayında ise 73 bin 544'ten 83 bin 532'ye çıktı. Nisan ayında 201 bin 835 olan ziyaretçi sayısı 2025'te 202 bin 830 olarak kaydedilirken, mayıs artış daha belirgin hale gelerek 192 bin 478'den 350 bin 445'e yükseldi.

AĞUSTOSTA REKOR ARTIŞ

Artışın en belirgin olduğu dönem ise yaz ayları oldu. Haziranda ziyaretçi sayısı 2024'te 309 bin 515 iken 2025'te 944 bin 785'e yükseldi. Temmuzda 481 bin 172 olan ziyaretçi sayısı, 703 bin 350'ye çıkarken, ağustosta ise 653 bin 673'ten 1 milyon 154 bin 535'e yükselerek 2025 yılının en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Uzungöl'de, sonbahar ve kış mevsimlerinde de 2024 yılına göre artış sürdü. Eylülde ziyaretçi sayısı 245 bin 443'ten 137 bin 543'e gerilese de ekimde Uzungöl'ü 306 bin 740 kişi ziyaret etti. Kasımda ziyaretçi sayısı 157 bin 354 olarak kaydedilirken, Aralık 2025'te 152 bin 234 ziyaretçiyi ağırladı.

HABER-KAMERA: TRABZON,