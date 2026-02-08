Vahit Yılmaz İkinci Kez Başkan - Son Dakika
Vahit Yılmaz İkinci Kez Başkan

Vahit Yılmaz İkinci Kez Başkan
08.02.2026 20:51
Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası'nda Vahit Yılmaz, ikinci kez başkanlığa seçildi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun başkanlığını Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Rıza Kısa yaptı.

Genel kurulda konuşan Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz katılımcılara teşekkür ederek, "Bizler her zaman esnaflarımızın yanında sizlere hizmet için çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde Havzamız için hep birlikte çalışacağız. Genel kurula gelerek odamıza sahip çıkan tüm üyelerimize teşekkür ederim." dedi.

Genel kurul gündeminin görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi.

Seçime tek aday olarak katılan Vahit Yılmaz, kullanılan 124 oyun tamamını alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.

Odanın yönetim kurulu Ali Arslan, Engin Pekşen, Aziz Alkan, Fatma Çiftçi, Ali Yılmaz ve Sinan Kurt, denetim kurulu ise Ergün Şahin, Emre Yüksel ve Taner Acarı'dan oluştu.

Genel kurula, Havza Belediye Başkan Vekili İsmail Şengül, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, Saadet Partisi Havza İlçe Başkanı Rasim Korkmazlı, Yeniden Refah Partisi Havza İlçe Başkanı Mustafa Turan, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Şoförler Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, Havza Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Belediyespor Başkanı Ali Rıza Gül ile davetliler ve üyeler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
