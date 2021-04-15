Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin - Son Dakika

Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin
15.04.2021 12:34
Bursa'nın dünyanın en önemli tarihi eserlerine sahip olan ve UNESCO'ya aday ilçesi İznik, pandemi süresince Türkiye'nin en çok tercih edilen bölgesi oldu. Koronavirüslü vaka sayısı 300'ü bulan ilçede artan vaka sayısından şikayetçi olan birçok vatandaş İstanbullulara "Sakın buraya gelmeyin" çağrısı yaptı.
Muhteşem doğası ve tarihi ile Türkiye'nin en çok ziyaret edilen bölgesi ilan edilen İznik'te pandemi süresinde şehir dışından ziyaretlerde adeta patlama yaşandı. Ziyaretçiler bununla kalmıyor ilçeye bağlı mahallelerden ev ve arazi satın alıyorlar. Hal böyle olunca korona vakası ilçede 300'lere ulaştı. İznikliler ise artan vaka sayısından şikayetçi. Bir çok İznikli vatandaş İstanbullulara 'gelmeyin' çağrısında bulundu.
SEYAHAET ACENTELERİ TALEBE YETİŞEMİYOR
Günübirlik ve konaklamalı olarak misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği İznik'e birçok tur düzenleyen ve pandemi süresince taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade eden seyahat acentesi sahibi Engin Balta, "İznik tarihi ve doğasıyla ülkemizin en önemli değerlerinden biri. Bundan dolayı Türkiye'nin kaçış noktası haline geldi. Biz seyahat acentesi olarak talepleri karşılamakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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