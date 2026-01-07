Vakfıkebir'de Toprak Kayması: Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vakfıkebir'de Toprak Kayması: Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

07.01.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Vakfıkebir'de toprak kayması sonucu hasar gören binada tespit çalışmaları sürüyor.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından etkilenen 6 katlı binada hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak sebebiyle hasar gören 2 dairede ve binada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı.

Heyelan evinin duvarı yıkılan ve odanın içerisine kaya parçaları ile toprak yığını dolan vatandaşlardan Ahmet Kaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ses duyduklarını ve heyelan olduğunu anladıklarını belirterek, "11 yıldır bu binada oturuyorum. Akşam eşim ve çocuklarımla televizyon izlerken patlamaya benzer bir ses ile kendimize geldik. Ne olduğunu anlayamadık. En güzel yanı can kaybımız yok. Çocuklarıma yada bana birşey olmadı. Hasarımız çok ama gelen Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Olay anında odada kimse olmadığını aktaran Kaba, "O anda kimse yoktu ama yarım saate önce küçük kızım buradaydı. Yarım saat önce olsa kızım bunların içinde olacaktı ya da bir saat sonra olmuş olsaydı biz burada yatıyor olacaktık. Allah korudu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Vakfıkebir, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vakfıkebir'de Toprak Kayması: Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:41:28. #7.11#
SON DAKİKA: Vakfıkebir'de Toprak Kayması: Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.