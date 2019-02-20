Son Dakika Haberleri: Vakıf Bahçesinden Kurşun Levha Çalan Hırsız Kamerada

Vakıf Bahçesinden Kurşun Levha Çalan Hırsız Kamerada

50 dakika önce

Vakıf bahçesinden kurşun levha çalan hırsız kamerada Vakıf bahçesinden kurşun levha çalan zanlı yakalandıİSTANBUL - Fatih'te kadınlara yönelik faaliyette bulunan bir vakfın bahçesinden 68 kilo ağırlığındaki kurşun levhalar çalındı.

Vakıf Bahçesinden Kurşun Levha Çalan Hırsız Kamerada, System.String[]
Vakıf bahçesinden kurşun levha çalan hırsız kamerada
Vakıf bahçesinden kurşun levha çalan zanlı yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te kadınlara yönelik faaliyette bulunan bir vakfın bahçesinden 68 kilo ağırlığındaki kurşun levhalar çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri tarafından takibe alınan zanlı, metruk bir binada çaldığı kurşun levhalarla yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın bahçesinde bulunan 68 kilo ağırlığındaki birden fazla kurşun levhayı çalarak hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
20 Ocak'ta gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin vakıf ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının eşkalini belirleyerek bölgede önlem aldı.
Zanlı C.U.'nun Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada gizlendiğini tespit eden emniyet güçleri, boş binaya baskın yaptı. Polis, şüpheli C.U.'yi gözaltına alırken, vakfın bahçesinden çalındığı iddia edilen kurşun levhaların da metruk binada ele geçirildiği kaydedildi.
Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden C.U.'nun, aynı gün adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Öte yandan zanlının vakıf bahçesinden hırsızlık yaptığına dair anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vakıf bahçesine giren zanlı kurşun levhaları kontrol ediyor. Kurşun levhaları çalan C.U.'nun, vakıf görevlilerinin kullandığı bahçe kapısından çıkıp gittiği anlara ilişkin kayıtlar yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:42 Kaynak: İHA

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