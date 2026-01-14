VakıfBank Adhuoljok Malual'ı Kadrosuna Dahil Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

VakıfBank Adhuoljok Malual'ı Kadrosuna Dahil Etti

VakıfBank Adhuoljok Malual\'ı Kadrosuna Dahil Etti
14.01.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VakıfBank, İtalya Milli Takımı'ndan Adhuoljok Malual'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden VakıfBank, transfer çalışmaları kapsamında Adhuoljok Malual'ı kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki pasör çaprazı, kariyerinde İtalya Milli Takımı ile Milletler Ligi'nde altın madalya kazanırken, CEV Şampiyonlar Ligi'nde de final oynadı. Adhu, ilk açıklamasında, "Burada olduğum için inanılmaz heyecanlıyım; bunun harika bir macera olacağını biliyorum" dedi.

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, transfer çalışmaları kapsamında Adhuoljok Malual'ı kadrosuna dahil etti. 14 Kasım 2000'de dünyaya gelen Malual, kariyerine İtalya'da Argentario Progetto VolLei'de başladı. Ardından sırasıyla Club Italia Crai, Green Warriors Sassuolo, Texas University, VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, Vero Volley Milano, Il Bisonte Firenze formaları giyen tecrübeli oyuncu, son olarak Wash4Green Monviso Volley'de oynadı.

İtalya Milli Takımı ile geçen yıl Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan Malual, 2018'de düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Malual'ın kariyerinde CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği de bulunuyor.

ADHU: VAKIFBANK'TA OLDUĞUM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM

Sarı siyahlıların yeni oyuncusu Adhu, yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Burada olduğum için inanılmaz heyecanlıyım; bunun harika bir macera olacağını biliyorum. Voleybol oynamaya yaklaşık 12 yaşımda başladım ve o zamandan beri voleybol hem tutkum hem de mesleğim haline geldi. Bu fırsat karşıma çıktığında çılgınca bir histi; 'Vay canına, ne büyük bir fırsat' diye düşündüm. Her şey yolunda gittiği için çok mutluyum ve bu yeni deneyime 'Evet' demek için bir an bile tereddüt etmedim."

Kaynak: DHA

İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VakıfBank Adhuoljok Malual'ı Kadrosuna Dahil Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:16:50. #7.11#
SON DAKİKA: VakıfBank Adhuoljok Malual'ı Kadrosuna Dahil Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.