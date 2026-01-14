VakıfBank Adhuoljok Malual\'ı Kadrosuna Dahil Etti

CEV Şampiyonlar Ligi'nde ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden VakıfBank, transfer çalışmaları kapsamında Adhuoljok Malual'ı kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki pasör çaprazı, kariyerinde İtalya Milli Takımı ile Milletler Ligi'nde altın madalya kazanırken, CEV Şampiyonlar Ligi'nde de final oynadı. Adhu, ilk açıklamasında, "Burada olduğum için inanılmaz heyecanlıyım; bunun harika bir macera olacağını biliyorum" dedi.

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, transfer çalışmaları kapsamında Adhuoljok Malual'ı kadrosuna dahil etti. 14 Kasım 2000'de dünyaya gelen Malual, kariyerine İtalya'da Argentario Progetto VolLei'de başladı. Ardından sırasıyla Club Italia Crai, Green Warriors Sassuolo, Texas University, VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, Vero Volley Milano, Il Bisonte Firenze formaları giyen tecrübeli oyuncu, son olarak Wash4Green Monviso Volley'de oynadı.

İtalya Milli Takımı ile geçen yıl Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan Malual, 2018'de düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Malual'ın kariyerinde CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği de bulunuyor.

ADHU: VAKIFBANK'TA OLDUĞUM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM

Sarı siyahlıların yeni oyuncusu Adhu, yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Burada olduğum için inanılmaz heyecanlıyım; bunun harika bir macera olacağını biliyorum. Voleybol oynamaya yaklaşık 12 yaşımda başladım ve o zamandan beri voleybol hem tutkum hem de mesleğim haline geldi. Bu fırsat karşıma çıktığında çılgınca bir histi; 'Vay canına, ne büyük bir fırsat' diye düşündüm. Her şey yolunda gittiği için çok mutluyum ve bu yeni deneyime 'Evet' demek için bir an bile tereddüt etmedim."