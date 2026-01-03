Salon: VakıfBank
Hakemler: Hakkı Demiralay, Mehmet Gül
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Dangubic (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Cazaute, Sıla Çalışkan, Ogbugu)
Zeren Spor: Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Ceren Önal, Gatina, Eylül Karadaş, Aleksic, Şeyma Ercan Küçükaslan)
Setler: 23-25, 25-23, 25-23, 25-21
Süre: 131 dakika (30, 34, 31, 36)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, sahasında Zeren Spor'u 3-1 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › VakıfBank, Zeren Spor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.