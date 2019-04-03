Vakıfbanklı Oyuncuların Hedefi Final
1 saat önce
Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı konuk edecek VakıfBank Kadın Takımı'nın oyuncuları Melis Gürkaynak ile Buket Gülübay, hedeflerinin final olduğunu söyledi.
Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İtalya
temsilcisi Igor Gorgonzola'yı konuk edecek VakıfBank Kadın Takımı'nın oyuncuları Melis Gürkaynak ile Buket Gülübay
, hedeflerinin final olduğunu söyledi.
VakıfBank'ın kaptanı Melis Gürkaynak, Dinamo Moskova
ile çeyrek finalde oynadıkları iki zorlu maçın ardından yarı finale yükseldiklerini hatırlatarak, "Şimdi Novara ile çok önemli maçlar oynayacağız. Takım olarak Novara maçına konsantre olmuş durumdayız. Sultanlar Ligi'nde de yarı finalde mücadele edeceğiz. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Sultanlar Ligi'nde finale çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı-siyahlı takımın 20 yaşındaki oyuncusu Buket Gülübay ise normal sezonun kendileri için tempolu geçtiğini vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:
"Şu anda en önemli döneme girdik. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Sultanlar Ligi'nde yarı finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Novara'yla karşılaşacağız. Çeyrek finalde oynadığımız Dinamo Moskova maçlarımız çok zorlu geçti. İlk maçı deplasmanda kaybetmiştik. Ama ikinci maça o kadar iyi hazırlandık ki; kolay gibi gözükse de zor bir maçı kazanarak yarı finale çıktık. Novara maçı da çok iyi hazırlandık. Çok zorlu iki maç oynayacağız."
Sarı-siyahlı ekip VakıfBank Spor Sarayı'nda oynadığı 13 CEV Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Igor Gorgonzola Novara'yla yarın saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:05 Kaynak: AA
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