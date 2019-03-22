Son Dakika Haberleri: Vakumlanmış Poşetlerden 1 Kilo 667 Gram Bonzai Çıktı

Vakumlanmış Poşetlerden 1 Kilo 667 Gram Bonzai Çıktı

1 saat önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde, vakumlanmış poşetlerde 1 kilo 667 gram bonzai ele geçirildi.

Vakumlanmış Poşetlerden 1 Kilo 667 Gram Bonzai Çıktı, System.String[]
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde, vakumlanmış poşetlerde 1 kilo 667 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün 04.30 sıralarında, ilçeden geçen şehirler arası karayolu üzerinde, şüpheli otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerinde oluşturulmuş gizli bölmelerde, vakumlanmış 10 poşette, toplam 1 kilo 667 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:42 Kaynak: DHA

Polis, Akhisar, Manisa, Güncel
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