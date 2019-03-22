Vakumlanmış Poşetlerden 1 Kilo 667 Gram Bonzai Çıktı
1 saat önce
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde, vakumlanmış poşetlerde 1 kilo 667 gram bonzai ele geçirildi.
MANİSA'nın Akhisar
ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde, vakumlanmış poşetlerde 1 kilo 667 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Akhisar Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün 04.30 sıralarında, ilçeden geçen şehirler arası karayolu üzerinde, şüpheli otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerinde oluşturulmuş gizli bölmelerde, vakumlanmış 10 poşette, toplam 1 kilo 667 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:42 Kaynak: DHA
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