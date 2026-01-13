Vali Aksoy Emniyet Müdürlüğüne Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Aksoy Emniyet Müdürlüğüne Veda Etti

Vali Aksoy Emniyet Müdürlüğüne Veda Etti
13.01.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Müdürü Yılmaz ile vedalaştı, teşekkürlerini iletti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve personelle vedalaştı.

Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali, Eskişehir'de görev yaptığı süre boyunca emniyet teşkilatının özverili ve fedakar çalışmalarına yakından şahit olduğunu belirterek, şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Eskişehir'in güvenli ve huzurlu bir şehir olma özelliğini korumasında emniyet mensuplarının büyük payı olduğunu vurgulayan Aksoy, görev süresi boyunca kurulan güçlü iş birliği ve uyumdan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ise Hüseyin Aksoy'un Eskişehir'de görev yaptığı süre boyunca emniyet teşkilatına her zaman destek olduğunu belirterek, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Aksoy'un liderliğinde önemli başarılara imza atıldığını ifade eden Yılmaz, görev süresi boyunca sergilenen uyumlu ve yapıcı iş birliğinin kendileri için son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, yeni görevinde başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hüseyin Aksoy, Güvenlik, Politika, Valilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aksoy Emniyet Müdürlüğüne Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Yıllar sonra Samandıra’dalar Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Anlaşma sağlandı Szymanski Fransa yolcusu Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

16:53
Kabus başladı Arda Güler’e ’’Mourinho’’ sürprizi
Kabus başladı! Arda Güler'e ''Mourinho'' sürprizi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 17:03:03. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Aksoy Emniyet Müdürlüğüne Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.