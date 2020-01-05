Vali Bilal Şentürk'ün Bozüyük ziyaretleri - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesinde çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu.



Vali Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile birlikte ilk olarak Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek, incelemede bulundu. Tespih, dikiş ve el sanatları atölyeleri ile diğer kursları ziyaret eden Vali Şentürk, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam ve usta öğreticilerden bilgi alarak, kursiyerlerle sohbet etti. Buradan Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlerle bir araya gelen Vali Şentürk ve Kaymakam Yaman, daha sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kumral Abdal Türbesinde yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.



2018 yılında temeli atılan ve inşaatı devam eden 200-250 yataklı Bozüyük Devlet Hastanesinde de incelemede bulunan Vali Şentürk, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve yüklenici firma Genel Müdür Yardımcısı Okan Aslantürk'ten bilgi aldı. - BİLECİK