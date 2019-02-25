Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan Okul Ziyareti

Vali Çağatay'dan Okul Ziyareti

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ziya Eren Spor Lises'ini ziyaret etti.

Vali Çağatay'dan Okul Ziyareti, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ziya Eren Spor Lises'ini ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, okul müdürü ve öğretmeler tarafından karşılanan Çağatay, okul ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra müzik, resim ve spor dersliklerini gezen, öğrencilerin müzik dinletisine katılan Çağatay, spor lisesinin Bitlis ve bölgenin en gözde okullarından biri olduğunu söyledi.

Çağatay, şöyle dedi:

"Buradaki öğrenciler daha önce beni ziyaret etmişlerdi. Bizim tüm programlarımızın baş konukları buradaki öğrenciler oluyor. Burası 2014'te Eren Holding'in katkıları ile yapılmış. Bitlis'te böyle bir okulun varlığı bize güç veriyor. Buralar sanat alanında kabiliyetli öğrencileri çekmek istiyorlar. Burada sadece Bitlis'ten değil bölge illerden de çok öğrenciler mevcut."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Ziya Eren, Bitlis, Güncel
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