Vali Çağatay, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çağatay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Vali Çağatay, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçti.

"Haber"de Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğrafını oylayan Çağatay, "Spor"da tercihini Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" karesinden yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafını tercih eden Çağatay, "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından AA muhabirine açıklama yapan Vali Çağatay, 2012'den beri Anadolu Ajansı tarafından yürütülen çalışmayı takip ettiğini söyledi.

Vali sıfatıyla da AA'nın birçok fotoğraf oylamasına katıldığını ifade eden Çağatay, "Bu yılki fotoğraflar da hakikaten birbirinden kıymetli, güzel. Tabii bu fotoğraflarda insanın içini acıtan kareler de ne yazık ki görüyoruz. Onları da içim acıyarak değerlendirmek durumunda kaldım. Gazze'de yaşanan soykırım ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi özellikle ülkemizde çok ciddi yankı buldu. İnşallah bu tür acılar bir daha yaşanmaz ve biz de çok daha keyifli fotoğraflar görürüz. Ben kuruma ve çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.