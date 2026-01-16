Vali Cahit Çelik Bingöl'e Atandı

Valiler Kararnamesi ile Bingöl Valisi olarak atanan Niğde Valisi Cahit Çelik, uğurlama töreninin ardından kentten ayrıldı.

Valilik binası önündeki bahçede düzenlenen törende Çelik, kent protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla vedalaştı.

Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın tensipleriyle Bingöl Valiliğine atandığını söyledi.

Her görevin "bir ömür gibi başlayıp" bittiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun yaklaşık 2,5 yıl şehitler diyarına, dağına, taşına, toprağına aşık olduğum memlekette görev yaptım. Huzurlarınızda bana bu fırsatı veren Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Önemli olan insanın görev yaptığı yerde bir gönül bağı kurması. Devletin valisi, kaymakamı olması önemlidir ama asıl önemli olan gönüllülerin valisi, kaymakamı olmak. Burada görev yaptığım sürede de Niğdeli hemşehrilerimin gönlünde olduğumu biliyorum. Buradan ayrıldığım için üzüntülüyüm çünkü dağına, toprağına hasret olduğum, aşık olduğum bir memleket."

Konuşmasının ardından Vali Çelik, vatandaşlarla vedalaşarak şehirden ayrıldı.