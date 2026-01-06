Vali Çalgan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Çalgan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

06.01.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Ali Çalgan, 2025 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Çalgan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bu yılki özel kategorilerden "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını oylayan Çalgan, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karesini seçti.

Çalgan, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Çalgan, "Yılın Kareleri" oylamasında Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden çok güzel görsellerin yer aldığını söyledi.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Çalgan, "Haytata dair ne varsa, sanattan spora, ne yazıkki savaş bölgesindeki görüntülere kadar birçok güzel fotoğraf çekilmiş. Seçimi çok zor olan bu kadar güzel eseri bize haber eşliğinde sunan Anadolu Ajansı çalışanlarına, foto muhabirlerine tebirklerimi iletiyorum. Bu seçim sonrasında seçtiğimiz karelerin ne kadarının dereceye gireceğini merakla bekliyorum." dedi.

Çalgan, Anadolu Ajansının "kamu yararı" sorumluluğuyla haber yaptığını, halkı bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ali Çalgan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Çalgan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Stockholm’de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Trump’tan Venezuela’da seçim açıklaması: Olmayacak Trump'tan Venezuela'da seçim açıklaması: Olmayacak
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maçtaki ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçtaki ikinci gol geldi
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 22:15:12. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Çalgan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.