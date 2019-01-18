Vali Canalp'in Meriç Ziyaretleri
1 saat önce
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Canalp, Meriç Kaymakamlığını ziyaret ederek, kaymakam Ekrem Güngör'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Meriç Belediyesi'ni de ziyaret eden Canalp, belediye başkanı Nihat Yörük'e çalışmalarında başarı diledi.
Meriç Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Canalp, ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşın istek ve sıkıntılarını dinleyen Canalp, şehit Osman Çakıl'ın babası İbrahim Çakıl'ı da iş yerinde ziyaret etti.
Şehit Er Cemal Ataseven Hudut Karakolunu ziyaret eden Vali Ekrem Canalp askerlerle karavana yedi.
Ziyaretlerde, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan da yer aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:05 Kaynak: AA
Vahşi Cinayete Kurban Giden Oryantalin "Kaç Parçaya Bölüneyim" Paylaşımı Dikkat Çekti
Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış
Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum