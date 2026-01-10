Vali Çelik'ten Gazetecilere Veda - Son Dakika
Yerel

Vali Çelik'ten Gazetecilere Veda

Vali Çelik'ten Gazetecilere Veda
10.01.2026 15:45
Niğde Valisi Cahit Çelik, 10 Ocak'ta gazetecilerle bir araya gelerek veda etti.

Niğde Valisi Cahit Çelik; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Niğde'de görev yapan yerel ve ulusal medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ile Çiftlik Kaymakamı Tolga Turan'ın da katıldığı program Ketençimen Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Programda konuşan Vali Çelik; gazetecilerle geçen çalışma süresini değerlendirdi ve veda mesajı verdi. Görev süresi boyunca basın mensuplarıyla güçlü bir birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını ifade eden Vali Çelik, bu mesleğe her zaman büyük değer verdiğini belirtti. Niğde'deki görev süresinin sona erdiğini ve kısa zaman sonra Bingöl'e gideceğini hatırlatan Çelik; programın hem gazetecilerin gününü kutlamak hem de kendisi için bir veda niteliği taşıdığını ifade etti. Vali Çelik; "Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Niğde'nin her köşesinde gazetecilerle birlikte yoğun bir mesai içerisinde çalıştık. Kimi zaman yangınlarda, kimi zaman kazalarda, kimi zaman da yarı maratonda bir araya geldik. Özellikle kültür ve spor alanında şehrin daha ileri noktalara taşınması adına basının gösterdiği çaba çok kıymetli. Bu katkılar için ayrıca teşekkür ederim" dedi. Basın mensuplarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden vali Cahit Çelik, Bingöl'de her zaman bir kardeşleri ve ağabeyleri olduğunu ifade ederek kapısının açık olduğunu söyledi. Basının duayen isimlerinin genç meslektaşlara yol göstermesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Çelik, tüm gazetecilere meslek hayatlarında başarılar dileyerek kendi kaleme aldığı kitabı, basın mensuplarına hediye etti.

Vali Cahit Çelik; Niğde için önemli bir isim olan ve Anadolu'nun ilk kadın valisini anlattığı 'Hüdavend Hatun' adlı kitabı ile kalem hediye ederek gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - NİĞDE

