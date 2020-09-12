Vali Cevdet Atay Çilimli ilçesinde denetim yaptı - Son Dakika

Vali Cevdet Atay , Çilimli ilçesinde, Kaymakam Onur Şan ve Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ile birlikte Covid-19 denetimi gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları hususunda uyarılarda bulundu. - DÜZCE

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Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi

Maskeyi başına bone yaptı, kendisini uyaran zabıtaya "senin için takayım" cevabını verdi