Vali Çiçekli'ye Duygusal Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Çiçekli'ye Duygusal Veda

Vali Çiçekli\'ye Duygusal Veda
11.01.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'dan Ardahan Valiliği'ne atanan Mehmet Fatih Çiçekli için uğurlama töreni düzenlendi.

Karaman Valiliği görevinden Ardahan Valiliği'ne atanan Mehmet Fatih Çiçekli, düzenlenen törenin ardından Karaman'dan ayrıldı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı uğurlamada duygu dolu anlar yaşandı.

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valiliği görevine atanan Mehmet Fatih Çiçekli için valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Vali Çiçekli, ilk olarak valilik makamında il protokolü ve kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek helallik aldı. Uğurlama törenine gelen 9 yaşındaki Ömer Efe isimli bir çocuğun, üzerinde "Vali amca lütfen gitme Karaman'dan" yazılı pankartı Vali Çiçekli'ye vermesi salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"Hepinizi Allah'a emanet ediyorum"

Kendisini uğurlamaya gelenlere burada bir konuşma yapan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, meslek hayatı boyunca nerede olduğuna değil ne yaptığına önem verdiğini söyledi.

Karaman'da vatandaşların her türlü soruna derman olmak için elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade eden Çiçekli, "Her iyi şeyde olduğu gibi buradaki görevimizin de sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Karaman gerçekten güzel ve büyük potansiyeli olan bir kent. Karaman geçmişi ve geleceğiyle muazzam bir şehir. Yaptığımız, başlattığımız ve bitirdiğimiz işler çok değerli. Hepsinde daha değerli olanı sizin kendinize güveniz. Buna katkı sunabildiysek kalan her şey hallolur. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Çiçekli, kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektirdi. Samimi görüntülerin oluştuğu programda birçok vatandaşın duygusal anlar yaşadı. Vali Mehmet Fatih Çiçekli, daha sonra eşi Esengül Korkmaz Çiçekli ile birlikte bisiklet takımlarının da dahil olduğu konvoy eşliğinde alkışlarla Karaman'dan uğurlandı. Valilik binası önünde toplanan kalabalık, uzun süre el sallayarak sevgi ve dualarla Çiçekli'yi yeni görev yerine yolcu etti.

Vali Çiçekli'yi uğurlamaya AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, KMÜ Rektörü Mehmet Gavgalı, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Ardahan Valiliği, Çiçekli, Karaman, Valilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçekli'ye Duygusal Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

18:16
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
17:39
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 18:32:00. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Çiçekli'ye Duygusal Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.