Son Dakika Haberleri: Vali Coşkun'dan Yeni Yıl Mesajı

Vali Coşkun'dan Yeni Yıl Mesajı

11 dakika önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Coşkun'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Coşkun, mesajında, önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakıp, umutları ve heyecanı canlı tutarak yeni bir yıla daha girmenin mutluluğunu yaşandıklarını belirtti.

2019'un ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, yeryüzünde barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile olmasını dileyen Coşkun, şunları kaydetti:


"Yeni yılın önceki yıllardan daha bereketli, huzurlu, sağlık ve mutluluk içinde geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olmasını gönülden temenni ediyorum. Yeni yılın birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, kardeşliğimizi daha güçlü hale getirdiğimiz, yaşadığımız bütün olumsuzluklar karşısında birbirimize daha çok kenetlenmeyi başardığımız, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabalarımızı yeni başarılarla taçlandırdığımız, küresel ve bölgesel ölçekte ülkemizin yıldızının daha da parlayacağı bir yıl olacağından şüphemiz yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:16 Kaynak: AA

Faruk Coşkun, Celalettin Cerrah, Güncel
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