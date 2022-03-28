Vali Dağlı öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikti - Son Dakika
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Vali Dağlı öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikti

28.03.2022 13:01

Vali Dağlı öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan diktiSAMSUN Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaptı.

Vali Dağlı öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikti

SAMSUN Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikimi yaptı. Etkinlikte konuşan Vali Dağlı, " Ormanların hem oksijeninden yararlanıyor hem de yüksek ekonomik değerinden dolayı ihracata dayalı sanayilerimizde yararlanıyoruz. Bu nedenle orman alanlarımızın kullanırken sadece kendimizi değil; ekolojik yaşamı ve tüm toplumu düşünerek hareket etmemiz bizim olduğu kadar gelecek nesillerin de refahına katkıda bulunacaktır" dedi.

Samsun'da Orman Haftası farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Samsun protokolünün katılımıyla İlkadım Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikim etkinliği yapıldı. Etkinlik ilk olarak okulun öğrencilerinden oluşan halk oyunu ekibinin gösterisi ile başladı. Alkış toplayan gösteri sonrası Vali Dağlı beraberindekiler Orman İşletme Müdürlüğü tarafından açılan "Beşikten mezara orman" standını gezdi. Ormandan elde edilen ahşap ürünler, yağlar, bitkiler bu stantta sergilendi. Akabinde Vali Dağlı öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Etkinlikte konuşan Vali Dağlı, "Hem orman varlığımızı koruyarak hem de yeni ağaç dikerek gelecek nesillere güzel bir miras bırakma gayretindeyiz. Bir milletin en önemli zenginlik kaynaklarından olan ve çok uzun bir süreçte oluşan ormanları korumanın ve yeni orman alanları oluşturmak vatandaşlık görevidir. Bu vatandaşlık görevimizi yerine getirirken ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergelerinden biri olduğunu bilmeli ve bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Temiz hava ve bol oksijenin sağlamasının yanı sıra küresel ısınma, erozyon, çölleşme ve su kaynaklarının kurumasının önlenmesi ile düzenli bir iklim ve yağış düzeni için de varlığı hayati derecede kıymetli olan ormanların korunması için toplumsal farkındalığın artırılması büyük önem arz etmektedir. Farklı ve nadide ağaç çeşitleriyle ülkemizdeki orman servetinin yaklaşık yüzde 2,5'ine sahip olan ilimizin yaklaşık yüzde 45'i ormanlık alanlardan oluşmakta olup, bu bizim için önemli bir nimettir. Ormanların hem oksijeninden yararlanıyor hem de yüksek ekonomik değerinden dolayı ihracata dayalı sanayilerimizde yararlanıyoruz. Bu nedenle orman alanlarımızın kullanırken sadece kendimizi değil; ekolojik yaşamı ve tüm toplumu düşünerek hareket etmemiz bizim olduğu kadar gelecek nesillerin de refahına katkıda bulunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı artırmasına vesile olması temennisiyle Orman Haftanızı kutluyor, hepimiz için daha yeşil bir dünya diliyorum" diye konuştu.

Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Ömer Ersever, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay ve okul yönetimi katıldı.

Vali Dağlı öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikti
Vali Dağlı öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikti
Vali Dağlı öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Dağlı öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikti - Son Dakika


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