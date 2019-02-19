Son Dakika Haberleri: Vali Deniz Demirci Heyetini Kabul Etti

Vali Deniz Demirci Heyetini Kabul Etti

17 dakika önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kelem ve yönetimini ağırladı.

Vali Deniz Demirci Heyetini Kabul Etti, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kelem ve yönetimini ağırladı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Ahmet Deniz'e teşekkür ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kelem de yönetimini tanıtarak çalışmalarını Vali Deniz'e anlattı.

Vali Deniz de Belediye Başkanı Selami Selçuk ile Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kelem'e ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:27 Kaynak: İHA

Selami Selçuk, Demirci, Güncel
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