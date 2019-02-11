Son Dakika Haberleri: Vali Doruk'tan Eğitim Kurumlarına Ziyaret

Vali Doruk'tan Eğitim Kurumlarına Ziyaret

1 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentteki bazı eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Vali Doruk'tan Eğitim Kurumlarına Ziyaret, System.String[]
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentteki bazı eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Doruk, Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ve Öğrenci Pansiyonu, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Öğrenci Pansiyonu, Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kazım Karabekir Anadolu Lisesinde kurulan Eğitim Müzesini ziyaret etti.

Pansiyon ziyaretinde öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali Doruk, öğrencilere düzenli ders çalışmalarını ve bolca kitap okumalarını tavsiye etti.

Vali Doruk, okul ve pansiyon ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ve okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Vali Doruk, Meslek Lisesi ziyaretlerinde öğrencilerin alanlarıyla ilgili uygulamalı çalışmalarının, birbirleriyle entegreli proje uygulamalarının ve bu yöndeki girişimcilik faaliyetlerinin önemini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:01 Kaynak: AA

Sina, Şerif Yılmaz 2, Artvin, Güncel
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