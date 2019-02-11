Vali Doruk'tan Eğitim Kurumlarına Ziyaret
1 saat önce
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentteki bazı eğitim kurumlarını ziyaret etti.
Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, kentteki bazı eğitim kurumlarını ziyaret etti.
Doruk, Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ve Öğrenci Pansiyonu, İbn-i Sina
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ve Öğrenci Pansiyonu, Ayhan Şahenk
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kazım Karabekir
Anadolu Lisesinde kurulan Eğitim Müzesini ziyaret etti.
Pansiyon ziyaretinde öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Vali Doruk, öğrencilere düzenli ders çalışmalarını ve bolca kitap okumalarını tavsiye etti.
Vali Doruk, okul ve pansiyon ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ve okul yöneticilerinden bilgi aldı.
Vali Doruk, Meslek Lisesi
ziyaretlerinde öğrencilerin alanlarıyla ilgili uygulamalı çalışmalarının, birbirleriyle entegreli proje uygulamalarının ve bu yöndeki girişimcilik faaliyetlerinin önemini vurguladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:01 Kaynak: AA
Tanzim Satış Fiyatları Yarı Yarıya Düşürdü
Devlet Bahçeli'ye Atatürk'ün Silahı Hediye Edildi
Midibüs TIR'a Çarptı, Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı
Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan "Kadın Ticareti" Gafı Şaşkına Çevirdi