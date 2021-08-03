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Vali Günaydın: "9 ay önce temelini attığımız ilkokul yeni eğitim öğretim yılına yetişecek" - Son Dakika

Vali Günaydın: "9 ay önce temelini attığımız ilkokul yeni eğitim öğretim yılına yetişecek"

03.08.2021 16:47
Vali Günaydın:

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yer alan 32 derslikli ilkokul inşaatında incelemelerde bulunarak, 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanma aşamasına gelen okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetişeceğini söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yer alan 32 derslikli ilkokul inşaatında incelemelerde bulunarak, 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanma aşamasına gelen okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetişeceğini söyledi.

Vali Günaydın, yaptığı açıklamada, "8-9 ay önce bu okulumuzun temelini attık. Belediye başkanımızın, yüklenici firmamızın gayreti ile tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah yeni eğitim öğretim yılı başında bu okulumuzu eğitime açmış olacağız. Çocuklarımızın evlerinin yakınlarındaki okula gitmeleri çok büyük bir avantaj olacak" dedi.

Cumhurbaşkanının açıklamış olduğu 2023 eğitim vizyonunda, illerin okullarının tekli eğitime geçmesinin hedeflendiğini ifade eden Vali Günaydın, "Kayseri'mizde son iki yıldır belediyelerimiz ve hayırseverleri-mizle yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu ilimizin tekli eğitime geçmesi hususunda önemli mesafeler aldık. Yapımı devam eden okullarımız tamamlandığında inşallah 2023 yılından önce tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Bu konuda çok ciddi yatırımlarımız oldu, sonuçlanan yatırımlarımız var, devam eden yatırımlarımız var, yeni başlayacak yatırımlarımız var. Bu konuda destek veren Sayın Bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'da yaptığı konuşmada, "9 ay önce okul ihtiyacımız olan bu alanda yapılan okul bitmiş durumda ve Kepez mahallemizdeki okulun inşaatı da devam etmektedir. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum "dedi.

Vali Günaydın, konuşmasının ardından Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve diğer protokol üyeleri ile birlikte okul inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden okulun son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. - KAYSERİ

Vali Günaydın: 9 ay önce temelini attığımız ilkokul yeni eğitim öğretim yılına yetişecek
Vali Günaydın: 9 ay önce temelini attığımız ilkokul yeni eğitim öğretim yılına yetişecek
Vali Günaydın: 9 ay önce temelini attığımız ilkokul yeni eğitim öğretim yılına yetişecek
Vali Günaydın: 9 ay önce temelini attığımız ilkokul yeni eğitim öğretim yılına yetişecek
Vali Günaydın: 9 ay önce temelini attığımız ilkokul yeni eğitim öğretim yılına yetişecek
Vali Günaydın: 9 ay önce temelini attığımız ilkokul yeni eğitim öğretim yılına yetişecek
Vali Günaydın: 9 ay önce temelini attığımız ilkokul yeni eğitim öğretim yılına yetişecek
Vali Günaydın: 9 ay önce temelini attığımız ilkokul yeni eğitim öğretim yılına yetişecek
Vali Günaydın: 9 ay önce temelini attığımız ilkokul yeni eğitim öğretim yılına yetişecek

Kayseri, Talas, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Günaydın: '9 ay önce temelini attığımız ilkokul yeni eğitim öğretim yılına yetişecek' - Son Dakika


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