Son Dakika Haberleri: Vali Gürel'den ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Gürel'den ziyaret

Vali Gürel'den ziyaret

7 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, yapımı tamamlanarak yeni ve modern binasında hizmet vermeye başlayan PTT Karabük Hizmet binasında incelemelerde bulunarak binayı gezdi.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, yapımı tamamlanarak yeni ve modern binasında hizmet vermeye başlayan PTT Karabük Hizmet binasında incelemelerde bulunarak binayı gezdi.


Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Karabük Başmüdürü Şükrü Elmas ve şube müdürleri ile birlikte yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Gürel, PTT Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımıza sunulan hizmetler hakkında bilgiler alarak görevli personele çalışmalarında başarılar diledi.


KOSGEB Karabük Müdürü Serhat Saygın ile birlikte TC. Ziraat Bankası 3 Nisan Çarşı Şubesini de ziyaret eden Vali Gürel, banka çalışmaları hakkında bilgi aldığı Şube Müdürü Hasan Türkoğlu'na başarılar diledi. - KARABÜK

Değerli Taş, Karabük, Posta, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
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