Son Dakika Haberleri: Vali Gürel,Kenevir tarlasında incelemede bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Vali Gürel,Kenevir tarlasında incelemede bulundu

1 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde kenevir tarlasını inceledi.

Vali Gürel,Kenevir tarlasında incelemede bulundu, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesinde kenevir tarlasını inceledi.


Beraberinde ilçe kaymakamı Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz ile birlikte Eskipazar Sadeyaka Köyüne giden Vali Fuat Gürel, burada il genelinde ilk defa deneme amaçlı olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan izin ile tohum üretmek amacıyla ekimi yapılan Hamza Gündüz'e ait 2,5 dekar alana ekimi yapılan Kenevir Tarlasında incelemelerde bulundu.


10 kilogram olarak ekilen ve yaklaşık olarak 50-60 kilogram arasında Kenevir Tohumu elde edilmesi beklenen Kenevir Tarlasında incelemelerde bulunan Vali Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve tarla sahibi Hamza Gündüz'den kenevir ekimi, bakımı ve hasadı hakkında bilgiler aldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar ile ülke genelinde Karabük'ün de arasında bulunduğu 19 ilde Kenevir yetiştiriciliği yapılabiliyor. - KARABÜK

Eskipazar, Karabük, Kenevir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



LuaLua, Karabük Amatör Ligi takımlarından Karabük 1937'ye transfer oldu!
Denizli'de kuduz karantinası: 15 mahalleye giriş çıkış yasaklandı Elektik, doğal gaz, ekmek, çay ve şekerden sonra süte de zam geldi Son Dakika: AYM, Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:35:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gürel,Kenevir tarlasında incelemede bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]